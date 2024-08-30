Mersin'de aranan şahıs dolap görünümlü gizli bölmede yakalandı | Video 30.08.2024 | 10:35 Mersin'de 12 yıl hapis cezası bulunan 7 aydır aranan şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda dolap görünümlü gizli bölmede silahlarla yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 aydır aranan M.G.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına şahsın saklandığı adres tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evi didik didik aradı. Şahsın adreste olduğundan emin olan ekipler, detaylı inceleme de holde bulunan dolap görünümlü gizli bölmeyi buldu. Hükümlü gizli bölmede kıskıvrak yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet şarjör, 57 adet av tüfeği kartuşu ile (1) adet bıçak ele geçirdi.Jandarmada ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.