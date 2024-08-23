Video Yaşam Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar!
Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar!

Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar!

23.08.2024 | 15:29

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten orman yangınına sebep olan 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

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