Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar!
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten orman yangınına sebep olan 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
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