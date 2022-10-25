Video Yaşam Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video

25.10.2022 | 08:49

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde, 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şahıslardan 5'inin örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenirken, 10'unun da sosyal medya hesapları üzerinden örgütü övücü, yüceltici ve destekleyici paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

Ekipler ayrıca, Türkiye'nin yurtiçi ve sınır ötesinde yapmış olduğu başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları belirlenen A.İ., A.Ş., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z. R.E. ve G.K. isimli şüphelilerine yönelik bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen şahısların adreslerine tek tek girdi. Operasyon sırasında adreslerin bulunduğu sokakların giriş ve çıkışları tutularak, güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin, adreslerde aramaları devam ediyor.

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