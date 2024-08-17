Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video
Mersin polisinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri gerçekleştirilerek adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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