Video Yaşam Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video
Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video

Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video

17.08.2024 | 10:39

Mersin polisinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. PKK/KCK, PYD-YPG Terör örgütleri içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen ve sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yayınladıkları görsellerde ve yazılarda PKK/KCK terör örgütünü ve terör örgütü mensuplarını sahiplenici, benimseyici ve yüceltici şekilde paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüpheli şahsın belirlenen adreslerine İnsansız Hava Araçları ve Özel Harekat Polisinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri gerçekleştirilerek adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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