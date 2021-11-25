Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
06:48
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 25.11.2021 | 10:35
14:01
03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:35
02:26
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
13:01
04:31
00:40
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 25.11.2021 | 10:15
02:41
03:36
00:15
Doğu’da kar başladı | Video 25.11.2021 | 10:03
01:28
Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:49
00:42
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada | Video 25.11.2021 | 09:49
01:14
01:00
01:28
Sürücünün aracın camına konan kargayla diyaloğu güldürdü | Video 25.11.2021 | 09:27
01:39
Kars Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor | Video 25.11.2021 | 09:22
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası canlı yayına takıldı.
Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Bir süre giderken önünde seyir eden Aziz Nasro idaresindeki otomobil park halindeyken yola çıkmak isteyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, 2 tur dönerek durabildi. Kazadan sonra araç içindeki kişiler ve çevredekiler vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.