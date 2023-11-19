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Mersin'de yıldırım düşme anı kamerada | Video

Mersin'de yıldırım düşme anı kamerada | Video

19.11.2023 | 08:36

Mersin merkezde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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Meteorolojinin uyarı yaptığı iller arasında bulunan Mersin'de sağanak yağış etkili oldu. Gündüz saatlerinde batıdaki ilçelerde etkisini gösteren yağışlı hava, gece geç saatlerde merkezde de etkili oldu. Aniden bastıran yağmur dolasıyla özellikle merkez Mezitli ilçesindeki bazı cadde ve yollar sular altında kaldı. Adeta göle dönen yollar, sürücülere zor anlar yaşattı. Gök gürültüsünün yanı sıra gecenin karanlığı yıldırımlarla aydınlanırken, yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ise kentte şiddetli rüzgar etkili oldu.
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