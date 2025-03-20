Video Yaşam Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video
Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video

Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video

20.03.2025 | 11:20

Mersin'de 116 müşterisinden yaklaşık 120 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu ve müdür konumundaki 2 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterileri dolandırdığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin, piyasanın üzerinde fiyatla altın satın aldığı, ancak müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği, piyasanın altında sattığı altınlar için de yine müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis yaklaşık 200 güvenlik kamerasını izleyerek, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi kuyumcu O.B. ile birlikte 10 şüpheli yakalandı. İzini kaybettirmeye çalışan kuyumcu I.O.'nun İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

7 MİLYON TL'LİK DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kuyumcu I.O. ve şirket müdürü pozisyonundaki O.B. ve İ.H.S. tutuklandı. Diğer 11 şüpheliden 1'ine ev hapsi verilirken 10 çalışan da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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