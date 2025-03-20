Mersin'deki 120 milyonluk vurgun: Kuyumcu ve 2 müdür tutuklandı | Video
Mersin'de 116 müşterisinden yaklaşık 120 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu ve müdür konumundaki 2 şüpheli tutuklandı.
7 MİLYON TL'LİK DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ile müştekilere verilen dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden kuyumcu I.O. ve şirket müdürü pozisyonundaki O.B. ve İ.H.S. tutuklandı. Diğer 11 şüpheliden 1'ine ev hapsi verilirken 10 çalışan da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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