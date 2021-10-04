Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:13
Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video 04.10.2021 | 18:28
04:37
02:35
Alacağı olduğu iş yerini bastı; 3 kişiyi rehin aldı | Video 04.10.2021 | 15:08
01:51
Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği | Video 04.10.2021 | 14:29
00:49
Markete kilitlenen hırsız camı kırarak böyle kaçtı | Video 04.10.2021 | 14:06
01:35
Ümraniye’de kağıt toplayıcıları ile polis arasında taşlı arbede | Video 04.10.2021 | 14:01
04:36
02:27
Dere yatağında mahsur kalan köpeği vatandaşlar böyle kurtardı | Video 04.10.2021 | 13:34
00:22
İran’da 5.7 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var | Video 04.10.2021 | 12:47
00:19
Rize’de şiddetli sağanak toprak kaymasına neden oldu | Video 04.10.2021 | 13:19
06:07
02:07
Tersanede tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 04.10.2021 | 12:47
01:02
03:49
İstanbul’un gezgin köpeği "Boji" Ataşehir’de görüntülendi | Video 04.10.2021 | 11:18
02:43
Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı | Video 04.10.2021 | 12:47
00:23
Bursa'da spatulalı kavga kamerada | Video 04.10.2021 | 12:47
00:51
Yer sincaplarının drone şaşkınlığı izleyenleri gülümsetti | Video 04.10.2021 | 11:18
05:02
03:05
İSKİ'ye ait su borusu patladı, fışkıran suyun boyu binayı aştı | Video 04.10.2021 | 10:56
00:42
“Altınların çalınır” diye uyardığı komşusunu böyle soydu | Video 04.10.2021 | 10:58
Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda elde ettikleri beceri ve yeteneklerini, ziyaret ettikleri köy okullarındaki kısıtlı imkanlarla okuyan öğrencilerle paylaştı. Ziyarette liseli ablalarının traş edip ebru sanatı, animasyon gösterileri ile okul kıyafeti hediye ettiği ilkokul öğrencileri muhteşem bir gün yaşadı.