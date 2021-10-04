Video Yaşam Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video
Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video

Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video

04.10.2021 | 18:28

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Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda elde ettikleri beceri ve yeteneklerini, ziyaret ettikleri köy okullarındaki kısıtlı imkanlarla okuyan öğrencilerle paylaştı. Ziyarette liseli ablalarının traş edip ebru sanatı, animasyon gösterileri ile okul kıyafeti hediye ettiği ilkokul öğrencileri muhteşem bir gün yaşadı.

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