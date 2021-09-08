Metin Hara "sahte diploma" davasında beraat etti | Video

Yazar Metin Hara, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen yazar Metin Hara'nın 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Metin Hara'nın avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı ise, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, Hara'nın üzerine atılı 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hara'nın işyeri hakkında BİMER'e yapılan ihbar ile Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğünce inceleme yapıldığı, sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin ya da faaliyet belgesi bulunmadığı, izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi nedeniyle faaliyetin sonlandırıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, 'İnsanagüven' adı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiği anlatmıştı.

Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başkaca tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığının anlatıldığı iddianamede, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.