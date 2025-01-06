Video Yaşam Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video
Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video

Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video

06.01.2025 | 11:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 26 Haziran'da yenileme çalışmalarına başladığı Yenibosna Metrobüs İstasyonu 6 aydır tamamlanamadı. Kadir Topbaş döneminde 13 duraktan oluşan Topkapı-Küçükçekmece metrobüs hattı 16 ayda hizmete açılırken, Yenibosna istasyonunun 6 aydır yapılamaması vatandaşların tepkisini çekti.

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Milyonlarca insanın yaşadığı megakentte inşa çalışmalarına mayıs 2006'da başlanan metrobüs sistemi dört farklı etap sonunda günümüzdeki şeklini alırken Avrupa Yakası'nda planlanan ilk etap, 17 Eylül 2007'de Topkapı - Küçükçekmece arasında hizmete açılmıştı. Metrobüs sisteminin hizmete girmesi İstanbul trafiğinde adeta vatandaşlara can suyu olurken yıllar içerisinde sitem, günde ortalama 1 milyona yakın insanın kullandığı bir sistem haline geldi.

Geçmişte yapılan çalışmalarda kısa süreli aralıklarla metrobüs durakları uzatılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 26 Haziran'da yenileme çalışmalarına başladığı Yenibosna Metrobüs İstasyonu henüz tamamlanmadı. İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde inşa süreci sonrası toplam 13 istasyondan oluşan Topkapı - Küçükçekmece metrobüs hattı 16 ayda tamamlanırken, Yenibosna istasyonunun 6 aydır yapılamaması tepki topladı.

Proje nedeniyle şerit kapatılması sonrası trafikte meydana gelen yoğunlukla da gündeme gelen çalışmada üst geçitteki son durum havadan görüntülendi. Alanda işçilerin çalışmalarına devam ettiği görülürken, üst geçidin birçok noktasında asılı olan 'Yeniden inşa ettik, engelli erişimine uygun hale getirdik, Yenibosna metrobüs yaya üst geçidini açıyoruz, hayırlı olsun" pankartı dikkat çekti.

"DİĞER ÜST GEÇİDİN YIKILMA TEHLİKESİ VAR, UMARIM BİR AN ÖNCE AÇILIR"
Mevcut üst geçidin yıprandığına dikkat çeken ve yenilenen alanın bir an önce açılması gerektiğini aktaran vatandaşlardan Barış Efe Türkmen, "Tehlikeli, diğer üst geçit biraz çürümeye yakın, yıkılma tehlikesi var, demek ki bir şeylerde bir eksiklik olmuş. Vatandaşlar için çok önemli sonuçta burada can sağlığı söz konusu, umarım bir an önce açılır diyelim bize de kullanması düşer. En son bence aksaması gereken durumlardan biri, belli temel şeyler vardır; barınma, ulaşım, yol bu da onlardan biri çok temel bir şey. Bir an önce açılmasını tabi ki isteriz" dedi.

"SÖZLER VERİLDİĞİ TARİHTE TUTULMALI"
Trafiğin her geçen gün yoğunlaştığını ve kullanılan alanların dayanıklı olmasının önem taşıdığını aktaran Hamdiye Baytugan, "Kozmopolit bir şehirde yaşıyoruz her geçen gün fazlalaşıyor, yoğunlaşıyor, trafik her zaman var, günün her saatinde var. Önceden sabah 07.00-09.00 ya da 09.30 arasıydı şimdi her saat her dakika var. Üst geçidi çok fazla kullanmıyorum ama sözler verildiği tarihte tutulmalı. yapılmalı çünkü bu bizim için gerekli olan bir şey. Zamanında olması çok güzel" şeklinde konuştu.

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