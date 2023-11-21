Video Yaşam Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video
Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video

Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video

21.11.2023 | 12:46

Bursa’da mevsimlik işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken alev alev yandı.

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Yangın, Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Mevsimlik işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken aniden dumanlar çıktı. Dumanlar kısa süre içerisinde yerini alevlere bıraktı. Aracını alevler içinde gören şoför, sağa çekerek durdurdu. Servis aracında bulunan işçiler araçtan uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüyerek servis aracını sardı. Sürücü, durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

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