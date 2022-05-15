Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video
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Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü. Otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa önce Milli sporcu Rıza Kayaalp'in kullandığı araç ardından da bir TIR çarptı. Ertuğrul Dolgunyürek isimli vatandaşın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.