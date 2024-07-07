Milyoner’de cevabı gören yarışmacı…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Emre Kerem Arın isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. İlk baraj sorularını başarıyla geçen yarışmacı, ikinci baraj sorularına kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına sekizinci soruda çıkan soru oldukça şaşırttı. Joker hakkını kullanan yarışmacı ve seyirciler doğru cevabı görünce gözlerine inanamadı. Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı ve seyircileri ters köşe yapan o soru!