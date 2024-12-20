Video Yaşam Minik bedenler SMA’yı yendi | Video
Minik bedenler SMA’yı yendi | Video

Minik bedenler SMA’yı yendi | Video

20.12.2024 | 11:54

Biri İstanbul, diğeri Konya'da yaşayan ve SMA-Tip 1 teşhisi konulan iki çocuk yardım kampanyaları sayesinde mutlu sona ulaştı. Almanya'da tedavi edilen Çınar Ege ve Ali Ege, yeniden hayata tutundu. Aileler tedavinin önemine dikkkat çekerek yaşadıklarını anlattı. İstanbul'da yaşayan Melek Altınışık-Orhan Portakal çiftinin ilk çocukları Çınar Ege'ye SMA-Tip 1 teşhisi konuldu. Küçük çocuğun iyileşmesi için yaklaşık 2 milyon dolar gerekiyordu. Valilik onayıyla başlatılan kampanya ile gereken tutar toplanarak Çınar Almanya'da ilacına kavuştu. Konya'da yaşayan Ali Ege Gökçay'ın valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasında da 11 ay sonra mutlu sona ulaşıldı. Almanya'da tedavi olan Ali Ege ayağa kalktı.

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