Video Yaşam MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... | Video
MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... | Video

MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... | Video

18.07.2023 | 11:59

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE)’nin Ankara’da bulunan Kapsül Fabrikası’nda patlama sesleri duyuldu.

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Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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