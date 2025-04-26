Video Yaşam Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video

26.04.2025 | 10:51

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada Arda Ahmet Yılmaz (17) hayatını kaybetti, Hayal Y. yaralandı.

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