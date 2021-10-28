Müge Anlı açıkladı! İkranur Tirsi'nin ailesi tahliye haberiyle yıkıldı. Acılı baba o videoyu paylaştı
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İkranur Tirsi davası sonuçlandı. Hala serbest kaldı, müebbet hapsi istenen amca ise 11 yıl ceza aldı. Karar tepki çekerken, İkranur'un babasının paylaştığı video yürek dağladı
İkranur Tirsi davası sonuçlandı. Hala serbest kaldı, müebbet hapsi istenen amca ise 11 yıl ceza aldı. Karar tepki çekerken, İkranur'un babasının paylaştığı video yürek dağladı