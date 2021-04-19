Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok!
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika haberleri! Müge Anlı, 19 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında; kayıp 15 yaşındaki kız çocuğu olayı ile ilgili flaş bir gelişmeyi izleyicileri ile paylaştı! 15 yaşındaki kayıp kız çocuğunu bulunduğu müjdeli haberinin ardına yeni yaşanan flaş gelişme ise kızı çocuğunun annesini üzdü. İşte atv Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler...
MÜGE ANLI 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN