Müge Anlı'da son dakika: Müge Anlı'da şaşırtan aşk tuzağı! Art arda iki kadın tarafından...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Nisan 2021 Pazartesi canlı yayınında şşakına çeviren aşk tuzağı! Evlilik hayali kuran genç art arda iki gelin adayı tarafıdna 100 Bin TL dolandırıldı! İşte talihsizi gencin düştüğ aşk tuzakları ve Müge Anlı'nın olayla ilgili araştırmasındaki son durum...