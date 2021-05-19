Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı!
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17:20
Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı! 19.05.2021 | 12:59
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Thodex’in finans sorumlusuna tutuklama talebi | Video 19.05.2021 | 11:42
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Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü | Video 19.05.2021 | 11:42
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Kaldırımda bulduğu 60 Bin TL’lik çekin sahibini bulup teslim etti | Video 19.05.2021 | 11:24
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İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti | Video 19.05.2021 | 11:24
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Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.05.2021 | 11:24
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Adana'da 12 kişilik minibüsten 27 yolcu indi 19.05.2021 | 10:09
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İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada 19.05.2021 | 11:04
02:45
İstanbul’da akıl almaz olay: Çocuğuyla yürürken başına saksı düştü | Video 19.05.2021 | 10:39
04:11
İstanbul’da ilginç kaza: Martı ile motosikletli boş yolda çarpıştı | Video 19.05.2021 | 10:40
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İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlalinin sebep olduğu kaza kamerada 19.05.2021 | 10:09
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Terörden arındırılan Munzur’da yaz günü kızak keyfi | Video 19.05.2021 | 09:23
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Esenyurt’ta asker uğurlayan magandalar tünel kapattı | Video 19.05.2021 | 09:46
01:52
Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada | Video 19.05.2021 | 09:34
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Kartal’da motosiklet sepetindeki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 19.05.2021 | 09:46
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Edirne'de kahvehane kumar operasyonu | Video 19.05.2021 | 09:34
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İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var 19.05.2021 | 08:50
atv Müge Anlı canlı yayınında şoke eden anlar! Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mayıs 2021 Çarşamba canlı yayınında; kocasının amcası ile kaçan kadın olayında şaşırtan anlar yaşandı.