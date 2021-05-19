Video Yaşam Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı!

Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı!

Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden anlar... Yere yığıldı!
19.05.2021 | 12:59

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atv Müge Anlı canlı yayınında şoke eden anlar! Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mayıs 2021 Çarşamba canlı yayınında; kocasının amcası ile kaçan kadın olayında şaşırtan anlar yaşandı.

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