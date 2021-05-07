Müge Anlı'da evden kaçan 15 yaşındaki kızdan babası ile ilgili şok açıklamalar!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; evden kaçan 8. sınıf öğrencisi Yazgül'ün babası ile ilgili açıklamaları şoke etti!

Müge Anlı, Yazgül'ün dönmek istemediğini söyledi. Yazgül'ün annesi kızını ağlayarak çağırarak Yazgül, babasının yaptığı suçlar yüzünden gelmeyeceğini, mutluluğu kaçtığı yerde bulduğunu belirtti. Annesine, "Git nerede arıyorsan ara" diyen Yazgül "Madem 1 aydır kayıptı neden beni aramadınız?" diye annesine sitemde bulundu. Yazgül'ün annesi, kızını aradığını ama açmadığını söylerken Yazgül babasının hep para konusu açtığını ileri sürdü.