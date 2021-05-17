Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar...
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; cezaevinde Nezen Germiyen'i öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından flaş açıklamalar...