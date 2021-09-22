Video Yaşam Müge Anlı'da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama

Müge Anlı'da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama

Müge Anlı'da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama
22.09.2021 | 10:27

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; kendi ölüm ilanını yazdaıktan sonra ortdan kaybolan kadından şaşırtan açıklamalar...

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Dünkü yayında, ölüm ilanını vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki Türkan'ın evlenmek için Bartın'a kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, 27 Ağustos'ta kayıplara karıştı. Kaybolmadan önce sosyal medya hesabından "Türkan Günday ölmüştür. Bu öğlen cenazesi kaldırılacaktır" diye paylaşım yapan Günday'ın ailesi 25 gündür ulaşamadıkları genç kadını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek yardım istedi. Günlerdir haber alınamayan Türkan Günday'dan çok geçmeden güzel haberi geldi. Ailenin kayıp başvurusuna rağmen bulamadığı 50 yaşındaki Türkan Günday'ın evlenmek için Bartın'a gittiği ortaya çıktı.

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