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OTOMATİK OYNAT
01:43
01:07
Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı 26.10.2021 | 11:17
01:30
Suriye'de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video 26.10.2021 | 11:03
24:03
03:22
Müge Anlı'da son dakika: Çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında! 26.10.2021 | 11:02
01:43
Antalya'da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video 26.10.2021 | 10:21
01:14
Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın 26.10.2021 | 09:40
04:06
Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı | Video 26.10.2021 | 08:55
01:06
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber: Hikayesiyle Türkiye'nin içini acıtmıştı 26.10.2021 | 08:57
01:10
İzmir’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 26.10.2021 | 08:42
01:44
Kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi 26.10.2021 | 08:42
01:37
Şişli'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı 26.10.2021 | 08:42
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Kestanenin anavatanında hasat başladı | Video 26.10.2021 | 01:41
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Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi | Video 25.10.2021 | 23:38
04:47
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Ata çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu | Video 25.10.2021 | 19:47
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'Fenomen davulcu' boş sandalye ile güreşti | Video 25.10.2021 | 17:58
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80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu | Video 25.10.2021 | 17:49
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Ekim 2021 Salı canlı yayını; 3 çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında..