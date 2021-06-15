Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı...

Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı...

Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı...
15.06.2021 | 12:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 22:23
Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı... 15.06.2021 | 12:35
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 00:36
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor 15.06.2021 | 11:51
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 00:18
Son Dakika: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta yollar göle döndü 15.06.2021 | 11:32
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 03:44
SON DAKİKA: İstanbul'da sel dehşeti kamerada! Alt geçitte ölüm kalım mücadelesi... 15.06.2021 | 11:33
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 19:07
Müge Anlı'da karısından dayak yediği için evden kaçan kocadan karısına şok sözler! Esrarengiz sevgili kim? 15.06.2021 | 11:07
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya... 19:13
Müge Anlı 15 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da sert tepki "Kadınlığımdan utanıyorum! Biraz edep... Biraz haya..." 15.06.2021 | 10:31
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 00:11
İstanbul'da kahvehaneye çevrilen eve baskın: 23 şahsa toplamda 79 bin 787 TL ceza 15.06.2021 | 10:10
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 00:41
Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza! 15.06.2021 | 10:10
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 00:27
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı 15.06.2021 | 10:10
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 05:09
İstanbul'da Ukraynalı model Azelika'nın ölmeden önceki son anları kamerada 15.06.2021 | 10:01
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj Baba de oğlum 02:37
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan'dan gülümseten ilk röportaj "Baba de oğlum" 15.06.2021 | 09:43
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 00:17
Muğla'da havada korku dolu anlar! Telesiyej hattına asılı kalan yamaç paraşütçüsü ve yolcusu kamerada 15.06.2021 | 09:02
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 01:28
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada 15.06.2021 | 08:52
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 00:29
İstanbul Avcılar'da kısıtlamada sanal tombala baskını 15.06.2021 | 08:47
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 15 Haziran Salı DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (15 Haziran Salı) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 15.06.2021 | 07:00
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 05:25
Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı | Video 14.06.2021 | 19:06
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video 03:58
Bodrum’da trafik çilesi erken başladı | Video 14.06.2021 | 18:45
Esra Erol'da başka adamla kaçan karısına 'Seni seviyorum eve dön' diyen kocaya canlı yayında şok! 'Başka erkeklerle de...' 21:13
Esra Erol'da başka adamla kaçan karısına 'Seni seviyorum eve dön' diyen kocaya canlı yayında şok! 'Başka erkeklerle de...' 14.06.2021 | 17:10
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video 01:41
Köpeğe çarptı umursamadan kaçtı. O anlar kamerada | Video 14.06.2021 | 16:59
Esra Erol 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Şoke eden yasak aşk: 7 çocuklu kadın... 23:12
Esra Erol 14 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Şoke eden yasak aşk: 7 çocuklu kadın... 14.06.2021 | 16:54

Müge Anlı, Nadir Bey'in çalıştığı yere sabaha karşı operasyon düzenlendiğini ve fabrika bahçesindeki kuyunun delindiğini, Bahtiyar Bey'in öldürülüp kuyuya atıldığını açıkladı. Bahtiyar Bey'in öldürülüp çuvala koyularak kuyuya atıldığını söyleyen Müge Anlı, 4 kişinin Asayiş şubede gözaltında olduğunu dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

19 gündür kayıp olan adamın cesedi kuyuya atılmış halde bulundu!


19 gündür kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde gömülü ve üzerine beton atılı halde bulundu. Konuyla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına alındı.


Müge Anlı'nın programında bir süredir konuşulmaya devam eden Bahtiyar Akçay olayı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Kayıp olan Akçay'dan üzücü haber geldi. Cesedin bulunduğu alan ise cinayet ihtimallerini kuvvetlendirdi. Bahtiyar Akçay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşının çalıştığı halı yıkama fabrikasının arkasındaki bahçede bulundu. Kuyuya atılıp üstüne beton döküldüğünü öğrenen Bahtiyar Akçay'ın kızı gözyaşlarına boğuldu.


Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA