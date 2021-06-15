Müge Anlı'da son dakika! Esrarengiz Bahtiyar Akçay olayında kan donduran cinayet: Çuval içinde kuyudan çıktı...

Müge Anlı, Nadir Bey'in çalıştığı yere sabaha karşı operasyon düzenlendiğini ve fabrika bahçesindeki kuyunun delindiğini, Bahtiyar Bey'in öldürülüp kuyuya atıldığını açıkladı. Bahtiyar Bey'in öldürülüp çuvala koyularak kuyuya atıldığını söyleyen Müge Anlı, 4 kişinin Asayiş şubede gözaltında olduğunu dile getirdi.

19 gündür kayıp olan adamın cesedi kuyuya atılmış halde bulundu!



19 gündür kayıp olarak aranan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde gömülü ve üzerine beton atılı halde bulundu. Konuyla ilgili polis 4 kişiyi gözaltına alındı.



Müge Anlı'nın programında bir süredir konuşulmaya devam eden Bahtiyar Akçay olayı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Kayıp olan Akçay'dan üzücü haber geldi. Cesedin bulunduğu alan ise cinayet ihtimallerini kuvvetlendirdi. Bahtiyar Akçay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı ortaya çıktı. 19 gündür kayıp olan Bahtiyar Akçay'ın cesedi yakın arkadaşının çalıştığı halı yıkama fabrikasının arkasındaki bahçede bulundu. Kuyuya atılıp üstüne beton döküldüğünü öğrenen Bahtiyar Akçay'ın kızı gözyaşlarına boğuldu.



Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.