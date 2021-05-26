Video Yaşam Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki "İstiyorsa gebersin"

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki "İstiyorsa gebersin"

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki
26.05.2021 | 10:47

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan esrarengiz kayıp olayındaki karmaşık yasak aşk trafiğine sert tepki! Fatma Öz cinayete mi kurban gitti? 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün evli erkekle beraber yaşadığı ev neden mobilya çekmecelerine kadar temizlendi? Cinayet delilleri mi yok edildi? Müge Anlı'da gündeme gelen evli sevgilisi ile beraber yaşarken ortadan kaybolan 2 çocuk annesi Fatma Öz olayında son dakika!

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Müge Anlı'da Fatma Öz'ün esrarengiz kaybında son dakika! Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı tepkisi "Gebersin"

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