Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki "İstiyorsa gebersin"

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan esrarengiz kayıp olayındaki karmaşık yasak aşk trafiğine sert tepki! Fatma Öz cinayete mi kurban gitti? 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün evli erkekle beraber yaşadığı ev neden mobilya çekmecelerine kadar temizlendi? Cinayet delilleri mi yok edildi? Müge Anlı'da gündeme gelen evli sevgilisi ile beraber yaşarken ortadan kaybolan 2 çocuk annesi Fatma Öz olayında son dakika!