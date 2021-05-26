Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki "İstiyorsa gebersin"
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı'dan esrarengiz kayıp olayındaki karmaşık yasak aşk trafiğine sert tepki! Fatma Öz cinayete mi kurban gitti? 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün evli erkekle beraber yaşadığı ev neden mobilya çekmecelerine kadar temizlendi? Cinayet delilleri mi yok edildi? Müge Anlı'da gündeme gelen evli sevgilisi ile beraber yaşarken ortadan kaybolan 2 çocuk annesi Fatma Öz olayında son dakika!
Müge Anlı'da Fatma Öz'ün esrarengiz kaybında son dakika! Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı tepkisi "Gebersin"