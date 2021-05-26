Müge Anlı'da Fatma Öz'ün esrarengiz kaybında son dakika! Müge Anlı'da yasak aşk sarmalı tepkisi "Gebersin"

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen evli bir erkekle beraber yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'ün esrarengiz kaybı olayından son dakika haberleri! Fatma Öz cinayete mi kurban gitti? Fatma Öz'ün beraber yaşadığı evli erkeğin diğer sevgilisi canlı yayındaki skandal açıklamalarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkardı.