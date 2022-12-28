Müge Anlı’ya ihbar yağdı: Türkiye sapık Sinan’ı konuşuyor! Yaşlı kadınlara yapmadığını bırakmamış | Video

Müge Anlı'da aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye hala ulaşılamadı. Gökçe'ye, cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'ın ise başka kadınları da taciz ettiği ortaya çıktı. Sivas'taki bir izleyici, "Arkadaşımın annesine musallat oldu. Sinan'ı gidip öldürecekti. Zor tuttuk. Bunun yüzünden şehir değiştirdiler" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaşayan bir kadın ise "Torunumu okula bıraktıktan sonra elinde taşla yolumu kesti" diye konuştu.