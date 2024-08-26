Muğla'da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca eşini bıçaklayarak öldürdü!

Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. İddiaya göre aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın kocasına ait araçta buluştu. Buluşma sırasında iddiaya göre Kıvrık Çifti tekrar tartıştı. Araçta yaşanan kavga sokakta da devam etti. Olayda önce başından sert bir cisimle darbe alıp yaralanan daha sonra karın bölgesinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.