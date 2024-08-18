Muğla’daki iki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Tahliye çağrısı geldi
Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi.
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