Murat Ongun'un gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir yürütülen 560 milyarlık yolsuzluk ve terör örgütüne yardım operasyonunda gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheliden şu ana kadar 87 kişi yakalandı. İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı!