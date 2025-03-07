Narkotim uyuşturucu kullanan 76 şahsı suçüstü yakaladı | Video
Adana’da narkotim ekipleri parklarda uyuşturucu içen kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 76 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.
Uyuşturucu kullanan şüphelilerin üzerlerinden yapılan arama çalışmalarında 99.04 gram bonzai, 10.87 gram bonzai hammaddesi, 5.46 gram metamfetamin, 4.69 gram esrar ve 218 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan şüphelilere adli işlem yapıldı.
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