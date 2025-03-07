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Narkotim uyuşturucu kullanan 76 şahsı suçüstü yakaladı | Video

Narkotim uyuşturucu kullanan 76 şahsı suçüstü yakaladı | Video

07.03.2025 | 10:00

Adana’da narkotim ekipleri parklarda uyuşturucu içen kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda 76 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı Narkotim ekipleri parklarda ve sokaklarda uyuşturucu kullananları yakalamaya yönelik şok baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin son bir hafta içinde yaptığı ani baskınlarda uyuşturucu madde kullanan 76 kişi suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu kullanan şüphelilerin üzerlerinden yapılan arama çalışmalarında 99.04 gram bonzai, 10.87 gram bonzai hammaddesi, 5.46 gram metamfetamin, 4.69 gram esrar ve 218 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalanan şüphelilere adli işlem yapıldı.
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