Video Yaşam Nefes alamayan küçük çocuğu karakol komutanı kurtardı | Video
Nefes alamayan küçük çocuğu karakol komutanı kurtardı | Video

Nefes alamayan küçük çocuğu karakol komutanı kurtardı | Video

09.01.2022 | 11:52

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Zonguldak’ta fenalaşan 3 yaşındaki küçük çocuğa ilk müdahaleyi Bakacakkadı Jandarma Karakol Komutanı yaptı. Nefes alamayan küçük çocuk ilk müdahelenin ardından nefes aldı. Nefes almaya başlayan çocuk bilinci açık vaziyette 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

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Zonguldak'ın Gökçebey İlçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde oturan O.A isimli şahsın 3 yaşındaki çocuğunun kusmaya başlaması ve bayılması üzerine, Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi 112 Acil Sağlık İstasyonuna tedavi için giderken ekiplerin başka bir vakada bulunması nedeniyle çocuğa ilk müdahale yapılamadı.

Aile yardım amacıyla Bakacakkadı Jandarma Karakol komutanlığına gittiğinde orada bulunan karakol komutanının ilk müdahalesinin ardından çocuğun bilincinin kapalı olduğu, çenesinin kilitlenmiş olduğu tespit edilerek çenesi açılarak nefes alması sağlandığı bildirildi.

Konu ile ilgili Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesinde ikamet eden O.A isimli şahıs 3 yaşındaki çocuğunun kusmaya başlaması ve bayılması üzerine Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi 112 Acil Sağlık İstasyonuna tedavi maksatlı gitmiş ancak 112 Acil Sağlık ekibinin başka bir vakada bulunması sebebi ile çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıramamıştır.

Müteakiben O.A isimli şahıs çocuğunu da alarak yardım istemek maksadıyla sağlık istasyonunun yanında bulunan Bakacakkadı Jandarma Karakol Komutanlığına gelerek o sırada açık öğretim sınavı nedeni ile sivil kıyafetli olarak karakolda bulunan karakol komutanı Jandarma Astsubay Kad.Üçvş. Adem Yılmaz'a durumu anlatmış ve karakol komutanı tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalede çocuğun bilincinin kapalı olduğu çenesinin kilitlenmiş olduğu tespit edilmiş, çenesi açılarak nefes alması sağlanmıştır.

Nefes almaya başlayan çocuk bilinci açık vaziyette 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Çocuğun ailesi ile yapılan telefon görüşmesinde, "Çocuğun halen müşahede altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu" öğrenilmiştir" denildi.

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