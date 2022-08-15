Video Yaşam Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video

Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video

15.08.2022 | 14:48

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UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı’nda hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı'na, yurt dışı ve içinden her yıl binlerce turist akın ediyor. Güneşin doğuşu ve batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nemrut Dağı'nda hafta sonu da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı'ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi. Güneşin batışını izleyen turistler, sabah güneşin doğuşuna da şahitlik ediyor.

Nemrut dağını ziyaret eden turistler, güneşin doğuşunu ve batışını seyretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zirvedeki heykellerin ve manzaranın muhteşem olduğunu söyledi.

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