Video Yaşam Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video
Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video

Nemrut’a pikniğe giden gençlere ayı sürprizi | Video

28.11.2023 | 09:27

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden gençlerin sofrasını ayılar bastı.

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Nemrut'ta bulunan küçük göl civarında piknik yapmak için sofralarını hazırlayan gençler kendilerine doğru gelen ayıları görünce kendilerini araçlarına zor attı. Geçtiğimiz günlerde Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya gelen bir grup genç masalarını kurdu. Yiyecek kokusunu alan bölgedeki ayılar, gençlerin etrafında gezinmeye başladı. Daha sonra da masaya yanaşan ayıları gören gençler araçlarının içine ve bagajına girerek ayıların saldırısından korunmaya çalıştı. O anlar da cep telefonları ile kayda alındı.

Bölgede uzun yıllardan beridir gözlem yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bölgenin vahşi hayvanların alanı olduğunu, burada piknik yapmak veya konaklamanın doğru olmadığını söyledi. Gençlerin o anlarına da şahitlik eden Dr. Öğretim Üyesi Önen, "Kalderada kış şartları başladı. Havalar iyice soğudu. Ama buna rağmen ziyaretçiler tarafından halen ziyaret edilebilmektedir. Ara ara gençler buraya gelerek piknik yapmak istemektedirler. Geçenlerde de bir grup genç bölgede piknik yapmak istediler. Gençler burada masalarını kurdular, tatlılarını, çaylarını yerleştirdiler. Daha sonra tanık olduğumuz kadarıyla ayılar akın akın sofraya gelmeye başladı. Bunlar ayıları görünce can havliyle kaçtılar. Araçlarına binerek canlarını zor kurtardılar. Bütün tatlılar, yemeklerini ve pastalarını ortada bıraktılar. Bölgede bu tür saldırılarla çok sık karşılaşıyoruz. Burası vahşi yaşam alanı. Burada insanlarla vahşi hayvanlar sık sık karşı karşıya gelebilmektedir. Bu da tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Yine farklı bir grup genç bu bölgede yoğun bir ayı popülasyonu ile karşılaştı. Yemek kokusuna geldiler. Bizler zaten buralarda piknik yapılmasını önermiyoruz. Tehlikeli bir ortam. Burada ayılar, kurtlar bulunabilmektedir. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

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