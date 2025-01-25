Video Yaşam Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video

25.01.2025 | 14:29

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 500 sikke ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Vali Cahit Çelik, düzenlenen operasyonların görüntülerini; "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, fenalaşmasına rağmen namazı bırakmadı: O anlar kamerada | Video 05:13
Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, fenalaşmasına rağmen namazı bırakmadı: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 14:57
Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 01:03
Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 25.01.2025 | 14:29
Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video 01:13
Karaman’da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü | Video 25.01.2025 | 13:52
Uludağ’da yoğun kar ve tipi etkili oldu: Zincirsiz araç girişi yasaklandı | Video 02:40
Uludağ'da yoğun kar ve tipi etkili oldu: Zincirsiz araç girişi yasaklandı | Video 25.01.2025 | 12:46
Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video 00:31
Kırklareli’nde hurda deposunda yangın | Video 25.01.2025 | 12:41
Bağcılar’da yunus polisler kazada yaralandı: O anlar kamerada | Video 01:20
Bağcılar’da yunus polisler kazada yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 12:29
Durdurulan ticari takside 5 kilogram 50 gram skunk maddesi ele geçirildi | Video 00:31
Durdurulan ticari takside 5 kilogram 50 gram skunk maddesi ele geçirildi | Video 25.01.2025 | 12:18
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video 01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 25 şahıs tutuklandı | Video 25.01.2025 | 12:12
Aydın’da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video 01:58
Aydın'da tur minibüsü devrildi! Yaralılar var... | Video 25.01.2025 | 12:05
Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video 00:46
Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video 25.01.2025 | 11:41
İstanbul’da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 02:06
İstanbul'da 15 milyon lira haraç isteyip lokanta kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 25.01.2025 | 11:39
Artvin’de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 01:04
Artvin'de firari suçluya nefes kesen operasyon | Video 25.01.2025 | 11:24
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasında | Video 01:51
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca cep telefonu kamerasında | Video 25.01.2025 | 11:04
Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video 04:31
Yangın sistemleri yerine tünel yapmışlar! İşte 2 oteli bağlayan tünel... | Video 25.01.2025 | 10:57
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 00:17
Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye böyle çarptı | Video 25.01.2025 | 10:45
Enkaz altında sevinç sohbeti: AFAD görevlisine ‘hoş geldin abi’ diyerek gülümsedi | Video 00:39
Enkaz altında sevinç sohbeti: AFAD görevlisine ‘hoş geldin abi’ diyerek gülümsedi | Video 25.01.2025 | 10:37
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu! O anlar kamerada | Video 04:04
Arnavutköy’de berbere kanlı pusu! O anlar kamerada | Video 25.01.2025 | 10:01
Konya’da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 04:24
Konya'da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 25.01.2025 | 09:01
Konya Selçuklu’da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
Konya’da çöken binada oturanlar o anları anlattı: Dışarıya çıkarken bir anda bina çöktü | Video 02:29
Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı: "Dışarıya çıkarken bir anda bina çöktü" | Video 25.01.2025 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA