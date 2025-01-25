Niğde’de jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Vali Cahit Çelik, düzenlenen operasyonların görüntülerini; "Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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