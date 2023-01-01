Video Yaşam Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı | Video
Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı | Video

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı | Video

01.01.2023 | 09:06

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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde tarihi anlardan biri yaşandı. Birbirinden özel sanatçıların ağırlandığı Milyoner'de ünlü oyuncu Oktay Kaynarca 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Kaynarca'nın bu başarısıyla yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru beşinci kez açılmış oldu. İşte heyecanlı anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de 1 milyonluk soru ve cevabı.

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