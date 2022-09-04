Ömer Tuğrul İnançer: "Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye'dir" | Video

Ömer Tuğrul İnançer Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu. Yüzler ve İzler programda çok önemli açıklamalarda bulunan Ömer Tuğrul İnançer, Bursa şehrinin daha kadim bir kültüre sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın öz Türk beyliği kültürüne sahip olduğunu İstanbul'un ise Roma İmparatorluğu kültürüne sahip olduğunu belirten Ömer Tuğrul İnançer, Osmanlı Devleti'nin aslam bir imparatorluk olmadığına dikkat çekti. Yabancı devletlerden iktibas edilerek Osmanlı Devleti'ne imparatorluk denildiğinin üzerinde durdu.