Ömer Tuğrul İnançer: "Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye'dir" | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09
02:12
Bursa'da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 11:01
01:32
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 04.09.2022 | 09:57
05:22
06:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 04.09.2022 | 11:16
08:16
SON DAKİKA! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 11:12
00:57
Beylikdüzü'nde "yanlış anlaşılma" saldırısı! 2 yaralı, 6 gözaltı | Video 04.09.2022 | 11:01
04:46
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04.09.2022 | 09:48
00:13
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 04.09.2022 | 09:39
00:56
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 04.09.2022 | 08:44
04:01
01:00
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 04.09.2022 | 00:09
01:19
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde | Video 03.09.2022 | 18:43
03:24
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu | Video 03.09.2022 | 18:04
03:02
00:38
Domaniç’te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı | Video 03.09.2022 | 15:06
00:29
04:27
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı | Video 03.09.2022 | 12:47
00:31
Saksılara ekilmiş halde buldular… Yakalandı ve tutuklandı | Video 03.09.2022 | 14:03
00:18
Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video 03.09.2022 | 14:12
Ömer Tuğrul İnançer Vav TV'de Yüzler ve İzler programında Hikmet Öztürk'ün konuğu oldu. Yüzler ve İzler programda çok önemli açıklamalarda bulunan Ömer Tuğrul İnançer, Bursa şehrinin daha kadim bir kültüre sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın öz Türk beyliği kültürüne sahip olduğunu İstanbul'un ise Roma İmparatorluğu kültürüne sahip olduğunu belirten Ömer Tuğrul İnançer, Osmanlı Devleti'nin aslam bir imparatorluk olmadığına dikkat çekti. Yabancı devletlerden iktibas edilerek Osmanlı Devleti'ne imparatorluk denildiğinin üzerinde durdu.