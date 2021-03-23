Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Mega kentin en önemli barajlarından Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine yükseldi. Mevcut barajlar içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.
Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul'un barajlarını yüzde 20 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla barajlardaki doluluk arttı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 17.43 seviyelerine düşen Ömerli Barajı ise yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı. Mart ayının son haftasındaki verilere göre Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 81.62 seviyesine ulaştı. Bu seviye ile Ömerli Barajı İstanbul barajları içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan baraj olarak 1'inci sıraya yükseldi. Ömerli Barajını yüzde 76.66 doluluk oranıyla Darlık Barajı takip etti. Öte yandan mevcut barajlar içerisinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Ömerli Barajı drone ile havadan görüntülendi.