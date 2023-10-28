Önce evi yaktı, sonra annesini aradı | Video
Karabük'te bir kişi annesinin oturduğu evi ateşe verip o anları önce sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı, sonra ise annesini arayıp evi yaktığı söyledi.
Polis ekiplerinin evde kimse olmadığını tespitinin ardından olay yerine gelen Nigar Akın polislere, "Benim oğlum yakmış. Canlı yayında yaktı, şikayetçiyim" diyerek dakikalarca ağladı.
Eşinden ayrı olduğu ve çocukları ile yaşayan Akın'ın oğlu Muratcan Gezginci, yanında bir arkadaşı ile annesinin yaşadığı eve giderek ateşe verdiği ve o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladıktan sonra annesini arayarak 'Evi yaktım gidin söndürün' dedikten sonra olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Polis olayla ilgi soruşturma başlatırken, evi yakan gencin yakalanması için çalışma başlattı.
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