Video Yaşam Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı | Video
Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı | Video

Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı | Video

18.06.2023 | 12:59

Arnavutköy'de yaşayan 5,5 yaşındaki Berzan Korkmaz, Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattaki pencereden atladı. Çocuk ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şans eseri burnu bile kanamayan Berzan'ın ufak ezilmelerle olayı atlatması doktorlarını dahi şoke etti.

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