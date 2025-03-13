Video Yaşam Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video
Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video

Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video

13.03.2025 | 09:08

Osmaniye’de 1.9 milyar işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1.9 milyar işlem hacmi bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerim adreslerine yapılan operasyonda 16 telefon, 14 SIM kart, 1 USB, 1 laptop, 1 SSD, 1 harddisk ele geçirildi.
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