Osmaniye’de yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video
Osmaniye’de 1.9 milyar işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
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