Video Yaşam Otel yangınında pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı | Video
Otel yangınında pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı | Video

Otel yangınında pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı | Video

22.01.2025 | 17:05

Bolu'da, Grand Kartal Otel'de 76 kişinin öldüğü yangından pencereden atlayarak kurtulan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Hülya Karadağ, “Aşağıya atlayabilir miyiz’ diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya atladık kurtulduk. Yangın merdivenini bulamazdık” dedi.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. Kayak merkezinde kızı ve 2 torunuyla konaklayan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Anne ve kızı yangından pencereden atlayıp kurtulduklarını söyledi.

'YANGIN ALARMI YOKTU'

Uyudukları sırada yangının çıktığını anlatan Hülya Karadağ, "Uyku esnasında gürültü ve bağırtılarla karşılaştık. Hemen kapıyı açtık. Bir kadının 'Yangın var' bağırtısıyla baktık, dumanları gördük. İlk başta çok duman yoktu. Hemen içeri girip çocukları aldık. Islak havluları ağzımıza tuttuk. Ama o duman bir anda geldi anlayamadık. Biz 6'ncı kattaydık. Biz üçgen çatının tam üstündeydik. Biz odada 4 kişiydik, yan odada 1 arkadaşımız vardı. Çok şükür kaybımız yok. Baktık ki ileriye gidemedik. Geri odaya girdik. Öyle olunca dışarıdaki insanlara seslendik. 'Aşağıya atlayabilir miyiz' diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya atladık kurtulduk. Yangın merdivenini dumandan bulamazdık. 2 oda ileriye bile gidemedik koridorda. İnsanlar birbirine çarpıyordu, çoluk çocuk bağrışıyordu. Bizi yönlendiren kimse de olmadı. Kendi kendimize kurtulduk. Yangın alarmı da yoktu. Yangın alarmı çalsaydı önceden haberimiz olurdu, daha rahat hareket ederdik" diye konuştu.

'MERDİVEN NEREDEYDİ GÖRMEDİK'

Emine Karadağ ise otelin içinde bulunan 2 yangın merdiveninin nerede olduğunu bile görmediklerini ifade ederek, "Çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ben ilk bir kadının 'Yangın var' sesine kalktım. Dışarıya çıkınca her yer dumandı. Sonra hemen çocukların üzerlerini giydirdim. Tekrar dışarı çıktığımızda koridorda ilerleyemedik dumandan. Tekrar odaya geri dönüp camdan çatıya atladık. Çalışanların uzattığı merdivenle aşağıya inerek kurtulduk. Biz 4 kişi gelmiştik. Yangın merdivenine de gidilebilir değildi. Merdiven neredeydi, görmedik" dedi.

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