Otobüs şoförü fenalaşan yolcusu için saniyelerle yarıştı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan müşterisini hastaneye götürüp hayatını kurtardı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alanyurt'tan İnegöl'e yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü İzzet Demir yönetimindeki özel halk otobüsüne binen müşterilerden Safiye Y.(50) fenalık geçirmeye başladı. İyice fenalaşan kadın, oturduğu koltuktan düştü. Durumu fark eden Otobüs sürücüsü, gaza bastı. O sırada yolcular kadının yüzüne su dökerek müdahale ettiler. Ambulans misali kontrollü bir şekilde hastanenin yolunu tutan sürücü, Acil Servis önüne kadar gelip hastayı Acil servise aldırdı.

Kadın, Acil Serviste tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Hastanede tedavisi süren vatandaşın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan otobüs Sürücüsü İzzet Demir, "Kadın bayıldı. Acile yetiştirmem gerekiyordu. Görevimizi yaptık" dedi.