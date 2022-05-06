Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video

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Kocaeli'de belediye otobüsünü durdurarak yerdeki Türk bayrağını alan şoför İbrahim Aslan, "Şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
"TÜRK BAYRAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
O anları anlatan sürücü İbrahim Aslan, "Kavşaktan dönerken yerde kırmızı bir şey olduğunu hissettim. Onun Türk bayrağı olabileceğini düşündüm. Orası kavşak noktası olduğu için aracımı kontrollü bir şekilde park ettim. İnip baktığımda Türk bayrağımızın olduğunu gördüm. Güzel bir şekilde aracıma koydum. Yolcularımız teşekkür etti. 'Allah razı olsun, senin gibi şoför var olsun' dediler. Hepsi tebrik etti. Şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Nerede olursa olsun her Türk'ün vazifesidir. Biz de vazifemizi layığıyla yaptık" şeklinde konuştu.