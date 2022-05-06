Video Yaşam Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video

Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video

06.05.2022 | 14:55

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Kocaeli'de belediye otobüsünü durdurarak yerdeki Türk bayrağını alan şoför İbrahim Aslan, "Şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

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İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi Şirintepe güzergahında çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü İbrahim Aslan, seyir halindeyken yerdeki Türk bayrağını fark etti. İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı. O anlar ise anbean otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otobüsü güvenli bir şekilde park eden sürücünün Türk bayrağını yerden alması ve torpidonun üzerine bırakması yer alıyor.

"TÜRK BAYRAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
O anları anlatan sürücü İbrahim Aslan, "Kavşaktan dönerken yerde kırmızı bir şey olduğunu hissettim. Onun Türk bayrağı olabileceğini düşündüm. Orası kavşak noktası olduğu için aracımı kontrollü bir şekilde park ettim. İnip baktığımda Türk bayrağımızın olduğunu gördüm. Güzel bir şekilde aracıma koydum. Yolcularımız teşekkür etti. 'Allah razı olsun, senin gibi şoför var olsun' dediler. Hepsi tebrik etti. Şehitlerimizin kanıyla bulanmış Türk bayrağımızı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Nerede olursa olsun her Türk'ün vazifesidir. Biz de vazifemizi layığıyla yaptık" şeklinde konuştu.

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