Video Yaşam Otogar’dan sızdıracaktı! Ayakaltı zulası patladı | Video
Otogar’dan sızdıracaktı! Ayakaltı zulası patladı | Video

Otogar’dan sızdıracaktı! Ayakaltı zulası patladı | Video

07.01.2022 | 13:36

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şüphe uyandırıcı hal ve tavırları nedeniyle polis ekiplerince durdurulan şüpheli M.T.’nin siyah poşette taşıdığı bir çift ayakkabısının içerisinden uyuşturucu madde çıktı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi ayakkabısının tabanını delerek içine yerleştirdiği ardından da tekrar kapatarak izini kaybettirmeye çalıştığı kaydedildi. Üzerinde zehirle yakalanan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda genel asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, hal tavırlarından şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis, üst araması temiz çıkmasına rağmen dikkat çekici davranışlarını sürdüren şüphelinin elinde taşıdığı siyah poşete yöneldi.

Poşetin içerisinde bulunan bir çift ayakkabıyı didik didik inceleyen ekipler, ayakkabının kesildiğini ve tekrar yapıştırıldığını fark etti. Ayakkabının tabanını açan ekipler, uyuşturucu maddeyle karşılaştı. Üzerinde zehir taşıdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında işlem başlatılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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