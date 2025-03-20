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Otomobilin öğretmene çarpma anı güvenlik kamerasında | Video

Otomobilin öğretmene çarpma anı güvenlik kamerasında | Video

20.03.2025 | 15:41

Zonguldak'ta bir otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Özge Tozak'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Devrek ilçesi hastane mevkisinde Rıfat E. idaresindeki 67 NA 328 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Kuva-yı Milliye Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özge Tozak'a (35) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Tozak'ın imdadına çevredekiler yetişti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tozak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken sürücü Rıfat E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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