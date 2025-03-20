Otomobilin öğretmene çarpma anı güvenlik kamerasında | Video
Zonguldak'ta bir otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen öğretmen Özge Tozak'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Tozak'ın imdadına çevredekiler yetişti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tozak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken sürücü Rıfat E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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