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OTOMATİK OYNAT
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Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada 30.10.2021 | 10:45
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Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 30.10.2021 | 10:42
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İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 30.10.2021 | 10:06
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Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
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Adana'da firarilere şafak operasyonu 30.10.2021 | 09:18
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Önce güvenlik kamera görüntülerine yakalandı, sonra polislere... 30.10.2021 | 09:27
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Ana su hattı bomba gibi patladı | Video 29.10.2021 | 19:34
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Ana su hattı bomba gibi böyle patladı | Video 29.10.2021 | 18:45
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Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2021 | 18:17
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Bahçesaray’da kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2021 | 17:39
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Konvoyda tehlikeli hareket yapan şahsın ehliyetine el konuldu 29.10.2021 | 17:11
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Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 16:22
Boşandılar boşanacaklar derken evliliklerindeki sorunları aşan ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde mutluluk pozları veriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan çift, son olarak konserdeki samimi halleriyle magazin gündemine damga vurdu. Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. İkilinin aşk dolu o anları hayranlarını mest etti.