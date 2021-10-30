Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada

Boşandılar boşanacaklar derken evliliklerindeki sorunları aşan ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde mutluluk pozları veriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan çift, son olarak konserdeki samimi halleriyle magazin gündemine damga vurdu. Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. İkilinin aşk dolu o anları hayranlarını mest etti.