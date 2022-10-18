Video Yaşam Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video

Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video

18.10.2022 | 08:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 01:22
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 18.10.2022 | 09:13
Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.10.2022 | 08:41
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:52
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:52
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video 01:06
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video 18.10.2022 | 08:41
Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video 02:10
Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video 18.10.2022 | 08:50
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video 01:02
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video 18.10.2022 | 08:54
İzmir’de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor | Video 03:05
İzmir’de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor | Video 18.10.2022 | 08:41
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:41
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:41
Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 01:16
Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 18.10.2022 | 01:31
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı! | Video 21:52
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı! | Video 17.10.2022 | 20:00
Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video 02:51
Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video 17.10.2022 | 17:51
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 01:36
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.10.2022 | 17:01
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 03:39
Taksim ve Beşiktaş’ta suçüstü yakalanan değnekçiler kamerada | Video 17.10.2022 | 16:48
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 03:36
Yalıçapkınını fotoğraflamak için 7 ay bekledi | Video 17.10.2022 | 16:19
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 00:26
Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video 17.10.2022 | 16:34
Esenyurt’ta rezidansta yangın paniği | Video 01:50
Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği | Video 17.10.2022 | 14:43
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden hakaret şikayeti | Video 04:58
Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katilinden "hakaret" şikayeti | Video 17.10.2022 | 15:25
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:30
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 17.10.2022 | 14:44

Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden yerleri tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın film gibi operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E'den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.
26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.'nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.

GELEN FİDYE TELEFONU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Kayıp iki kardeşi arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hafta önce baba Halil E.'yi telefonla arayan şüpheli, "Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim" diyerek fidye istedi. Babanın ihbarı üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda arayan numaranın konumu telefon sinyalinden tespit edildi.

İhbarın ardından Ankara'ya giderek titiz bir çalışma yapan JASAT'ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı başarılı operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuk, saklandıkları bağ evinde bulundu. Çocuklarla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli'ye gelerek çocuklarını alıp Ankara'ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.
Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.'nin 'Tasarlayarak öldürme' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeşin, babalarına teslim edilecekleri öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA