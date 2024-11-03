Park halindeki araçlara çarpıp böyle kaçtı | Video
Bursa'da bir araç sürücüsü kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameraya yansırken, sürücü aracı bırakıp olay yerinden firar etti.
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